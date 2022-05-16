وقال مسؤولون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعى الكورية الجنوبية وقعت الصفقة مع الشركة في 6 مايو الجاري لشراء طائرات مروحية من طراز "بيل 505" (Bell 505) و8 أجهزة محاكاة، لتدريب الطيارين بالجيش والبحرية، وسيتم تصنيع أجهزة المحاكاة بواسطة شركة كورية".

وأوضح المسؤولون أن الجيش الكورى الجنوبى يخطط لبدء نشر الطائرات المروحية في الجيش والبحرية العام المقبل، كما سيتم معالجة مخاوف السلامة الناجمة عن تشغيل طائرات الهليكوبتر القديمة عند نشر الطائرات الجديدة.