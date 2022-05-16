اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوت ديفوار تسعى لتوفير 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة تشجير غاباتها بحلول 2030

الإثنين، 16 مايو 2022 01:00 ص
كوت ديفوار تسعى لتوفير 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة تشجير غاباتها بحلول 2030 رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
أ ش أ

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أعلنت حكومة كوت ديفوار أنها تسعى حاليا لتوفير تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار من أجل "برنامج تراث أبيدجان"، الذي أطلقه الرئيس الحسن واتارا، بهدف إعادة تشجير أراضيها والوصول بمساحة غاباتها إلى 5.9 مليون هكتار بحلول عام 2030 بدلا من 2.9 مليون هكتار حتى عام 2021.


وأشارت الحكومة الإيفوارية إلى أن البرنامج يستهدف استعادة 3 ملايين هتكار من الأراضي لتضاف إلى مساحة الغابات الحالية.


وبحسب بيان للرئاسة في كوت ديفوار، نقلته وسائل إعلام محلية، جاء إطلاق البرنامج والإعلان عن مبلغ التمويل خلال مشاركة الرئيس الإيفواري في الدورة الـ 15 من مؤتمر الأطراف (COP15) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الذي استضافته العاصمة أبيدجان يومي 9 و10 مايو الجاري.


وأوضح أوتارا أن المبادرة تستهدف إنعاش الحراجة الزراعية (هي نهج متكامل لخلق نظم انتفاع بالأرض أكثر تنوعًا وإنتاجية وربحية وصحة واستدامة) وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إعادة تشجير الغابات، بعدما ضرب الجفاف 60 في المائة من مساحة البلاد، مما أدى إلى تضرر قطاع الزراعة والمشروعات الزراعية، واتجاه المواطنين إلى الهجرة، واندلاع النزاعات الداخلية.


من جانبه، أعلن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) عن استعداده لدعم البرنامج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، بينما تعهدت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بتقديم 20 مليون دولار دعما للبرنامج.


كوت ديفوار

تشجير

زراعة الأشجار

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الحسن واتارا


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