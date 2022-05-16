قلق أوروبى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

(أ ش أ)

أعربت وزارات خارجية إسبانيا و13 دولة أوروبية عن قلقهم البالغ بشأن قرار للمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلى بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 منزل جديد فى الضفة الغربية، وحثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار .

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن الدول الأوروبية اعتبرت أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين، نظرا لأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتعيق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما اشارت الدول الأوروبية الى أن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة ج، تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وفي هذا الصدد، حثت الدول الأوروبية الموقعة على البيان، السلطات الإسرائيلية على عدم المضي قدما في أي من عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لهاـ لا سيما في منطقة مسافر يطا، مسافر يطا وهي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.