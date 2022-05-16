اليوم السابع
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قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة ألتاميرا بالبرازيل

الإثنين، 16 مايو 2022 09:34 ص
قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة ألتاميرا بالبرازيل الشرطة البرازيلية - صورة أرشيفية
وكالات

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أفاد مسؤولون محليون، بأن مسلحين اثنين فتحا النار خارج حانة في مدينة ألتاميرا الشمالية في البرازيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وحسب موقع روسيا اليوم، خلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة في مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.

وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعا محتملا بين مجموعات إجرامية".

وذكر بارباليو الذي توجه إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين، وتحقق الشرطة في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.

 


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