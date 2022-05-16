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خارجية أمريكا: بلينكن بحث مع نظيره الفرنسى كيفية حماية الأمن الغذائى العالمى

الإثنين، 16 مايو 2022 12:56 ص
خارجية أمريكا: بلينكن بحث مع نظيره الفرنسى كيفية حماية الأمن الغذائى العالمى بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الحاجة لحماية الأمن الغذائي العالمي، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المتوقع أن يصنف حلفاء الناتو سلوك روسيا بأنه تهديد مباشر، وذلك في وثيقة إستراتيجية من المقرر أن تصدر في نهاية يونيو المقبل.

 ونقلت الوكالة عن أحد المسئولين بالناتو قوله إنه الوثيقة المرتقبة ستتناول أيضا أفضل طريقة لدعم لدول المجاورة المعرضة للعدوان.

 وأوضح المسئول أن الحلفاء سيحافظون على الأرجح على إمكانية إحياء العلاقات لو تغير سلوك موسكو، مضيفا أن الوثيقة ستواجه أيضا الصين وعلاقتها مع روسيا.

 


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