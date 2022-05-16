بوتين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما فى تحقيق الاستقرار

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، معربا عن أمله في أن تزداد قدراتها ونفوذها، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات ثنائية في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع رؤساء بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف.

وتستضيف موسكو، اليوم الاثنين، قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث من المقرر أن يبحثوا تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها.

وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وطاجيكستان في ظل الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، قبل بدء قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تزال الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي لطاجيكستان.. وقال "خلال العام الماضي نمت تجارتنا بشكل كبير بنحو 45 بالمائة، كما نمت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بأكثر من 70 بالمائة"، موضحا أن هذا الاتجاه جيد ويجب الحفاظ عليه.