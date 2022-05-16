الصين تنتقد توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون متعلق بتايوان

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين الولايات المتحدة لتوقيعها مشروع قانون يتعلق بتايوان، قائلة: "إنه ينتهك التزام الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - وفقًا لشبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الاثنين إن مشروع القانون يعد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ صين واحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة للصين والولايات المتحدة، وتدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية للصين.



وأضاف أن الجانب الأمريكي أصر على توقيعه ليصبح قانونًا، وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة، منوهًا بأن الجانب الصيني يحث الولايات المتحدة على عدم استغلال مشروع القانون لمساعدة منطقة تايوان على توسيع ما يسمى بـ"الانخراط الدولي" وإلا فإن العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان ستتعرض لمزيد من التقويض.



وتابع أن الحكومة المركزية الصينية تولي أهمية كبيرة لصحة ورفاهية المواطنين في تايوان، وقد اتخذت الترتيبات المناسبة لمشاركتها في الشؤون الصحية العالمية وفقا لمبدأ صين واحدة.



وكان الرئيس الامريكى جو بايدن قد وقع الجمعة الماضية على مشروع قانون يوجه وزير الخارجية لتطوير استراتيجية لاستعادة وضع المراقب لتايوان فى منظمة الصحة العالمية.



وكان قد تم طرد تايوان التي سميت رسميًا باسم جمهورية الصين، من منظمة الصحة العالمية في عام 1972 بعد أن فقدت مقعدها في الأمم المتحدة عندما حولت الأمم المتحدة الاعتراف بها إلى جمهورية الصين الشعبية.



ومنذ عام 2017 تم استبعاد تايوان من جمعية الصحة العالمية بسبب معارضة الصين، التي اتخذت موقفًا متشددًا ضد الرئيسة تساي إنغ وين وحزبها الديمقراطي التقدمي لمناصرتهما بسيادة تايوان كدولة مستقلة.



وفي أواخر أبريل الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يطلب من واشنطن مساعدة تايوان على استعادة وضعها كمراقب في جمعية الصحة العالمية وسيتم الآن إرسال مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس الماضي، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.