الشاي الأخضر.. اعرف الفوائد الصحية والاستخدامات والآثار الجانبية

كتبت إيناس البنا

من تسريع فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان وإدارة ضغط الدم ، يأتي الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، كما ثبت أنه يمنع الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

كما تم الترويج للشاي الأخضر كبديل للقهوة للأشخاص الذين يحاولون تقليل تناول الكافيين، فهو غني بمضادات الاكسدة التي تزيد من التمثيل الغذائي وتفكك الدهون وتمنع امتصاص الدهون.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر



الشاي الأخضر وفقا لموقع " heatlhsite"، هو عشب غني بمضادات الأكسدة التي استخدمت في علاج العديد من المشاكل الصحية، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية للشاي الأخضر التي يجب أن تعرفها:

يساعد في محاربة السمنة



الشاي الأخضر غني بالكافيين وبعض مضادات الأكسدة الهامة الأخرى مثل الفلافونويد، هذه المواد المضادة للأكسدة مفيدة للتحكم في السمنة، إنها تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن ،تعتبر عادات الأكل ونمط الحياة غير الصحية السبب الرئيسي لضعف الجهاز الهضمي، الشاي الأخضر مفيد للسيطرة على السمنة لأنه يساعد على تحسين التمثيل الغذائي

يقلل من مخاطر الاصابة بسرطان الدم



الشاي الأخضر هو عشب كبير للغاية يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الدم، يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للتكاثر تمنع انتشار الخلايا السرطانية عن طريق تثبيط نموها في نخاع العظام والجهاز الليمفاوي.

يحمي من هشاشة العظام



يعتبر الشاي الأخضر من أكثر الأعشاب استخدامًا على مستوى العالم لأسباب مختلفة. كما وجد أن الشاي الأخضر فعال في علاج هشاشة العظام، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر في توفير الحماية ضد هشاشة العظام، فهو غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا التي تساعد في تحسين كثافة العظام وبالتالي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بكسور هشاشة العظام.

إدارة ارتفاع ضغط الدم



الشاي الأخضر مفيد أيضًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم يحتوي هذا العشب الغني بمضادات الأكسدة على مركبات الفلافونويد الموجودة فيه والتي تساعد في خفض ضغط الدم

يحافظ على أمراض القلب



يحتوي الشاي الأخضر على مادة واقية للقلب وهو أمر رائع لمن يكافحون أمراض القلب، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مقاومة تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، كما يقلل من إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية . يمكن أن تساعد كمية محدودة من الشاي الأخضر أيضًا في التحكم في ارتفاع الكوليسترول ، وبالتالي زيادة تحسين أداء القلب والحفاظ على أمراض القلب.

الآثار الجانبية للشاي الأخضر



بينما يعتبر شرب الشاي الأخضر آمنًا للبالغين ، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار أثناء تناول كوب من الشاي الأخضر العشبي بشكل يومي، فيما يلي قائمة بهذه الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها الشاي الأخضر عليك:

مشاكل في المعدة

كمية الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تؤثر على نومك

فقر الدم أونقص الحديد

الغثيان أو القيء

التعب الشديد

الافراط فى تناوله قد يسبب قرحة بالمعدة

ما مقدار الشاي الأخضر الذي يجب أن تشربه يوميًا؟



الكمية المثالية من الشاي الأخضر التي يجب على المرء أن يشربها كل يوم غير واضحة، حيث أظهرت الدراسات نتائج متضاربة، في حين ربطت دراسات أخرى بـ 5 أكواب أو أكثر يوميًا بتقليل خطر الإصابة بعدة أمراض، ومع ذلك ، فإن الشيء الشائع الذي توصلت إليه معظم الدراسات هو أن أولئك الذين يتناولون الشاي الأخضر يتمتعون بصحة أفضل من أولئك الذين لا يشربونه على الإطلاق.