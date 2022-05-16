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الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنسانى فى مصنع آزوفستال بماريوبول

الإثنين، 16 مايو 2022 03:04 م
الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنسانى فى مصنع آزوفستال بماريوبول الوضع فى اوكرانيا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، فتح ممر إنساني في مصنع آزوفستال في ماريوبول، وذكرت أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار لإجلاء الجرحى من آزوفستال.

كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، قالت فى وقت سابق، إن كييف تريد التوقيع على وثيقة حول كيفية إخلاء المحاصرين في مصنع "أزوفستال" في ماريوبول.

ونقل حساب الخدمة الصحفية لوزيرة إعادة دمج المناطق غير الخاضعة للسيطرة على تيليجرام عن فيريشوك قولها: "لقد بدأنا جولة جديدة من المفاوضات حول خريطة طريق للعملية الخاصة (حول الإخلاء من آزوفستال). هناك الصليب الأحمر، إنهم يلتقون مع الروس اليوم. أجرينا مفاوضات معهم لجنة الصليب الأحمر، وكذلك مع الأمم المتحدة، وأعطيناهم تفويضا بتوقيع وثيقة: كيف سيتم الإخلاء بالضبط من أزوفستال، نحن نستعد للتوقيع".

يذكر أن ماريوبول هي أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري رئيسي. وبدأت المعارك فيها في 25 فبراير. وحاليا، يتم حصار مجموعة من القوميين الأوكرانيين على أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول.

 

 


اوكرانيا

روسيا

الوضع فى اوكرانيا

ماريوبول


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