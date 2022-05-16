اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكراني: الروس تكبدوا خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات

الإثنين، 16 مايو 2022 02:05 ص
الجيش الأوكراني: الروس تكبدوا خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات الجيش الأوكراني
أ ش أ

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قال الجيش الأوكراني إن الوحدات الروسية العسكرية "تكبدت خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات" أثناء محاولتها التقدم غرب أوكرانيا.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا قولها إن عدد أفراد الوحدات العسكرية الروسية في البعض المناطق يقل عن 20% نتيجة للأعمال العدائية بين الطرفين.

 

وأضاف الجيش الأوكراني "في اتجاه بوباسنا، وبسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على العمل بشكل مستقل، فإن القوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية تتعاون مع ممثلي الشركات العسكرية الروسية الخاصة لاتخاذ المزيد من الخطوات".

 


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