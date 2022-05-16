اليوم السابع
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البيت الأبيض: سنستمر فى مواجهة الداعين لنظرية "الاستبدال العظيم"‏

الإثنين، 16 مايو 2022 11:13 م
البيت الأبيض: سنستمر فى مواجهة الداعين لنظرية "الاستبدال العظيم"‏ البيت الأبيض
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض إن إدارة بايدن ستستمر فى مواجهة أى ‏شخص يروج لنظرية الاستبدال العظيم العنصرية التى استشهد بها قاتل بوفالو كمبرر لإطلاق النار ‏الجماعى، لكنه لن ينجذب إلى تبادل الأسماء والاعلان عنها

 

سئلت جان بيير لماذا لم تستدعى الأفراد أو تذكر أسمائهم، وقالت: "إذا كان لدى الشخص نوع من ‏التطرف التفوق الأبيض، فنحن بحاجة إلى استدعاء ذلك. لا يهم من هو. لن أتحدث أو أنادى أى ‏أسماء فردية"‏

 

وأضافت: "الرئيس بايدن مصمم على التأكد من أننا نقاوم قوى الكراهية والشر والعنف. هذا ما ‏سنواصل دعوته.. نرفض الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة"‏.

 

نظرية "الاستبدال" هى إحدى الأفكار التى يروج لها المتطرفون البيض فى الولايات المتحدة، والتى ‏تزعم أن النخب الغربية تريد استبدال الأغلبية البيضاء بجماعات عرقية أخرى‎.‎

 

قالت نيويورك تايمز ان النظرية كانت تقتصر من قبل على مواقع القوميين البيض الغامضة، أصبحت ‏سائدة الآن، وفى أشكال أكثر صمتا، فإن الخوف الذى تبلور من أمريكا لا يصبح فيها البيض هم ‏الأغلبية العديدة، أصبح، بحسب الصحيفة، قوة فعالة فى وسائل الإعلام والسياسة المحافظة، ‏حيث تم استعارة النظرية وإعادة مزجها لجذب جمهور لها، وتبرعات بمبالغ صغيرة.‏


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البيت الأبيض

بايدن

نظرية الاستبدال

حادث نيويورك


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