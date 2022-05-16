البيت الأبيض: سنستمر فى مواجهة الداعين لنظرية "الاستبدال العظيم"‏

قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض إن إدارة بايدن ستستمر فى مواجهة أى شخص يروج لنظرية الاستبدال العظيم العنصرية التى استشهد بها قاتل بوفالو كمبرر لإطلاق النار الجماعى، لكنه لن ينجذب إلى تبادل الأسماء والاعلان عنها
سئلت جان بيير لماذا لم تستدعى الأفراد أو تذكر أسمائهم، وقالت: "إذا كان لدى الشخص نوع من التطرف التفوق الأبيض، فنحن بحاجة إلى استدعاء ذلك. لا يهم من هو. لن أتحدث أو أنادى أى أسماء فردية"
وأضافت: "الرئيس بايدن مصمم على التأكد من أننا نقاوم قوى الكراهية والشر والعنف. هذا ما سنواصل دعوته.. نرفض الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة".
نظرية "الاستبدال" هى إحدى الأفكار التى يروج لها المتطرفون البيض فى الولايات المتحدة، والتى تزعم أن النخب الغربية تريد استبدال الأغلبية البيضاء بجماعات عرقية أخرى.
قالت نيويورك تايمز ان النظرية كانت تقتصر من قبل على مواقع القوميين البيض الغامضة، أصبحت سائدة الآن، وفى أشكال أكثر صمتا، فإن الخوف الذى تبلور من أمريكا لا يصبح فيها البيض هم الأغلبية العديدة، أصبح، بحسب الصحيفة، قوة فعالة فى وسائل الإعلام والسياسة المحافظة، حيث تم استعارة النظرية وإعادة مزجها لجذب جمهور لها، وتبرعات بمبالغ صغيرة.
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