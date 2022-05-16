وذكر بيان الاتحاد الأفريقي أن نشر فريق مراقبة قبل الانتخابات جاء بناء على دعوة من حكومة جمهورية كينيا إلى الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات العامة المقبلة، حيث أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد إذنا بنشر بعثة تقييم ما قبل الانتخابات في كينيا في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري.

تتألف البعثة من أعضاء لجنة الحكماء وخبراء انتخابيين مستقلين وموظفين فنيين من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتم نشر البعثة بالاشتراك مع أعضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ومجموعة شرق أفريقيا.

وستكون البعثة المشتركة المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا إلى كينيا، في حالة من التأهب للانتخابات العامة في 9 أغسطس 2022، وستراقب السياق العام الذي ستجرى فيه الانتخابات، وستنخرط في مشاورات وحوار مع أصحاب المصلحة السياسيين والانتخابيين الرئيسيين في كينيا لتعزيز انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة.

يتوافق نشر البعثة في كينيا مع أحكام الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وكذلك الصكوك المعيارية القارية الأخرى بشأن إجراء الانتخابات الديمقراطية في الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويسعى الدعم الانتخابي للدول الأعضاء من خلال مراقبة الانتخابات والمساعدة الفنية إلى المساهمة في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية وذات مصداقية تمشياً مع المعايير الدولية والقارية والإقليمية للانتخابات الديمقراطية.