وقالت ليميتس - فى تصريح أدلت به أثناء وجودها في ألمانيا ونقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين " إن انضمام دول ديمقراطية أخرى إلى الحلف يعني أنه يمكننا إجراء تدريبات مشتركة أوسع والمزيد من التعاون الدفاعي".

وكان رئيس فنلندا، سولي نينيستو، قد أعلن أمس أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة أمن البلاد، فيما أكدت رئيس الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن الترشح مع فنلندا لعضوية الناتو، هو الأفضل بالنسبة للسويد.