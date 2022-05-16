اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مايو 2022 05:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: تدمير 1228 دبابة و200 طائرة روسية منذ بدء العملية العسكرية

الإثنين، 16 مايو 2022 03:03 م
أوكرانيا: تدمير 1228 دبابة و200 طائرة روسية منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 27 ألفا و700 جندي روسي وتدمير 1228 دبابة و200 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم الاثنين.
 
وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر للجيش الروسي بين 24 فبراير و16 مايو بلغ 2974 عربة قتال مصفحة و577 منظومة مدفعية و195 من الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ و89 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و200 طائرة و165 مروحية و2101 مركبة آلية و13 سفينة وقاربا و427 طائرة بدون طيار و42 وحدة من المعدات الخاصة و97 من الصواريخ "كروز".
 
على صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، تدمير 8 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة روسية خلال صدها لهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين في شرقي البلاد.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة