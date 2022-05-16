أوكرانيا: تدمير 1228 دبابة و200 طائرة روسية منذ بدء العملية العسكرية

أ.ش.أ

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 27 ألفا و700 جندي روسي وتدمير 1228 دبابة و200 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم الاثنين.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر للجيش الروسي بين 24 فبراير و16 مايو بلغ 2974 عربة قتال مصفحة و577 منظومة مدفعية و195 من الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ و89 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و200 طائرة و165 مروحية و2101 مركبة آلية و13 سفينة وقاربا و427 طائرة بدون طيار و42 وحدة من المعدات الخاصة و97 من الصواريخ "كروز".

على صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، تدمير 8 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة روسية خلال صدها لهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين في شرقي البلاد.