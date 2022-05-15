من البثور إلى تورم الجلد.. إليك ما تحاول بشرتك إخبارك به عن صحة الكلى

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن جسمك قد يظهر عندما لا تكون كليتيك في صحة جيدة، لكن هل تعلم أن أحد أكثرها شيوعًا يظهر على بشرتك.

وفقا لموقع " thehealthsite "، تتغير بشرتنا من وقت لآخر، حسب تغير المناخ والعادات اليومية ونمط الحياة، ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تكون التغيرات المرئية في الجلد علامة تحذيرية لشيء خطير يحدث للكلى.

ضعف صحة الكلى: 5 أعراض يجب الانتباه إليها

لا تتجاهل أبدًا هذه الأعراض التحذيرية التي يقدمها لك جلدك عندما لا تعمل الكليتان كما ينبغي.

جفاف البشرة والحكة



جفاف الجلد شائع جدًا خلال فصل الشتاء، لكنك ستصاب بالصدمة لمعرفة أن حكة الجلد وجفافه يمكن أن تكون أحد الأعراض التي تدل على أن كليتيك ليست بصحة جيدة، عادةً ما يكون لدى الشخص الذي يعاني من أي نوع من أمراض الكلى - نسيج جلدي خشن ، متقشر ، متشقق ، وغير مريح.

وفقًا للخبراء، يعد الجلد الجاف والحكة علامة تحذيرية لنقص حاد في المعادن مصحوبًا بضعف صحة العظام - وهذان من أعراض أمراض الكلى المتقدمة، تظهر عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح أو عندما تكون قادرة على تحقيق التوازن الصحيح بين المعادن والعناصر الغذائية في الدم.

تغير في لون البشرة

تعتبر التغيرات في لون الجلد شائعة جدًا لدى الأشخاص تقريبًا من جميع الفئات العمرية، ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه التغييرات اللونية في بعض الأحيان علامة تحذير لشيء خطير داخل كليتيك

تعتبر التغيرات المفاجئة وغير المبررة في لون الجلد من الأعراض التحذيرية لمرض الكلى المزمن، لماذا يحدث هذا؟ يقول الخبراء أن هذا يحدث بسبب تراكم السموم، عندما تفشل الكلى في تصفية الدم لأنها تعمل عادة ، يؤدي ذلك إلى تغيرات لون الجلد، إلى أي لون يتغير؟ قد يلاحظ المرء لونًا رماديًا أو أصفر على بشرتك، أو مناطق من الجلد الداكن ، أو لون شاحب غير صحي. أبلغ بعض المرضى أيضًا عن رؤية جلد سميك مصفر مع نتوءات أو أكياس.

تورم في الجلد



يعتبر التورم في أي جزء من الجسم "غير طبيعي". ومع ذلك ، عندما تكون الكلى في خطر ، يبدأ جلدك في التورم. لماذا يحدث هذا؟ ذلك لأن كليتيك هي الأعضاء التي تساعد في إزالة السوائل الزائدة والملح من الجسم. ولكن عندما لا تكون صحة الكلى في حالة جيدة ، يمكن أن تتراكم السوائل في الجسم ، مما يؤدي إلى تورم غير مبرر في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو الوجه أو اليدين.

بثور

من الأعراض التحذيرية الأخرى لأمراض الكلى ظهور بثور أو طفح جلدي غير مبرر، يمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. لماذا يحدث ذلك؟ عندما لا تستطيع الكلى إزالة الفضلات من الجسم ، يمكن أن يحدث طفح جلدي أو بثرة على الجلد. في بعض الأحيان ، يمكن للمرء أيضًا تطوير بقع.

رواسب الكالسيوم

قد يلاحظ أي شخص يعاني من أي نوع من أمراض الكلى ترسب الكالسيوم تحت الجلد بالقرب من مفصل في المرفقين أو الركبتين أو الأصابع. وظائف الكلى مهمة جدا للجسم، حيث تساعد في موازنة المعادن مثل الصوديوم والفوسفات في الدم، عندما لا تتمكن الكلى من التمتع بصحة جيدة ، فإنها تفشل في الأداء وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور ترسب الكالسيوم في الجلد.