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حال انضمامها للناتو..

مجلس الاتحاد الروس: موسكو ستضطر لتعزيز قواتها المنتشرة على حدود فنلندا

الأحد، 15 مايو 2022 08:51 م
مجلس الاتحاد الروس: موسكو ستضطر لتعزيز قواتها المنتشرة على حدود فنلندا الناتو وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروس، فيكتور بونداريف، أن روسيا ستضطر في حال انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إلى تعزيز قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروس، أن نية فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي تمثل خبرا مقلقا ليس من الناحية العسكرية بل من الناحية الجيوسياسية، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن الضغط على الدولتين الاسكندنافيتين لدفعهما إلى الالتحاق بالناتو، ومحذرا من أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل أراضي فنلندا منطلقا لإجراء مناورات للناتو وتدبير استفزازات واختبار أسلحة لحلف شمال الأطلسي ونشر قاعدة عسكرية أمريكية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروس، وجود تاريخ مشترك وحدود برية يزيد امتدادها عن 1.2 ألف كلم بين فنلندا وروسيا، متابعا: لذلك في حال نشر أسلحة هجومية للناتو على مقربة مباشرة منا في فنلندا، سنرسخ الخطوط الأمامية وسنعزز قوام القوات الروسية عند الحدود، ولا يوجد أي خطر على روسيا.

 


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