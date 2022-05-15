رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم الحكومة لبلوشستان لمواجهة الكوليرا

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جدد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأحد تأكيده دعم الحكومة الفيدرالية لإقليم بلوشستان وتقديمها جميع المساعدات الممكنة له لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في منطقتي بير كوه وديرا بوجتي.

وحسبما نقلت وكالة الصحافة الباكستانية، أوضح شريف، على حسابه في تويتر، أنه أصدر توجيهاته إلى السلطات الفيدرالية والإقليمية المعنية باتخاذ إجراءات إغاثة طارئة لاحتواء انتشار الوباء، مضيفا أنه يراقب الوضع عن كثب.

كما حث رئيس الوزراء السلطات المعنية على ضرورة تسليم المواد الغذائية ومياه الشرب النظيفة وغيرها من المساعدات إلى المتضررين في بير كوه، ووجه أيضا بضرورة ضمان توفير الأدوية والمياه النقية.

جاء ذلك بعد أن نظم سكان بير كوه احتجاجًا على نقص مياه الشرب النظيفة في المنطقة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى شرب المياه الملوثة من البرك، مما أدى إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل خطير، وتزايد حالات الإصابة.

وخرجت حشود المحتجين إلى الشوارع مرددين هتافات مناهضة للحكومة الحالية والإدارة المحلية، موضحين أنه رغم احتجاجاتهم، لم تتخذ الحكومة الباكستانية أي إجراء لتوفير مياه الشرب.

يشار إلى تفشي الكوليرا في بير كوه أودى بحياة أكثر من عشرة أشخاص حتى الآن، من بينهم عدد من الأطفال.