رئيسا وزراء بريطانيا والنرويج يبحثان الوضع الأمنى ​​فى شمال أوروبا

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بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره النرويجي جوناس ستور في لندن الوضع الأمني ​​في شمال أوروبا.

وأكد الجانبان - وفقا لبيان أوردته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني - دعمهما الكامل لأي خيار سيادي يتخذه الشركاء في بلدان الشمال الأوروبي لتعزيز الأمن.

وشددا على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان غير مبرر تمامًا وثبت أنه خطأ عميق فى الحسابات.

ورحب جونسون بالدعم الدفاعي الذي قدمته النرويج لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، واتفق الزعيمان على العمل معًا لتوفير التدريب والمعدات التي تشتد الحاجة إليها للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما اتفقا على ضرورة قيام حلفاء الناتو بدعم أوكرانيا سياسياً، وناقشا الحاجة الملحة لزيادة إمدادات الطاقة المستدامة، حيث شدد جونسون على أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والنرويج في هذا الصدد.

وعقب اجتماعهما، وقع الجانبان إعلانًا مشتركًا جديدًا بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والنرويج من شأنه تعاون النرويج على نطاق أوسع مع المملكة المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم.