دونيتسك: إصابة ستة مدنيين بينهم طفل جراء قصف أوكراني

كتب أحمد عرفة

أكد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن قصفا شنه المسلحون الأوكرانيون على مناطق محررة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية: فيما يتعلق بخط عمليات مركز التنسيق المشترك لجمهورية دونيتسك الشعبية، وردت معلومات عن إصابة ستة مدنيين نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي الجمهورية المحررة سابقا.

وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن المصابين من سكان مناطق بافلوفكا ونيكولسكويه ونوفاندرييفكا وفلاديميروفكا وكذلك منطقة فولنوفاخا.

وفى وقت سابق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المتوقع أن يصنف حلفاء الناتو سلوك روسيا بأنه تهديد مباشر، وذلك في وثيقة إستراتيجية من المقرر أن تصدر في نهاية يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن أحد المسئولين بالناتو قوله إنه الوثيقة المرتقبة ستتناول أيضا أفضل طريقة لدعم لدول المجاورة المعرضة للعدوان.

وأوضح المسئول أن الحلفاء سيحافظون على الأرجح على إمكانية إحياء العلاقات لو تغير سلوك موسكو، مضيفا أن الوثيقة ستواجه أيضا الصين وعلاقتها مع روسيا.