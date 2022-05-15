الرئيس الإندونيسى يبحث فرص الاستثمار مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

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بحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، مع الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" المصنعة للسيارات و"سبيس إكس" المصنعة للصواريخ، فرص الاستثمار في إندونيسيا والتعاون المستقبلي، ودعاه إلى زيارة بلاده.



والتقي ويدودو بماسك خلال زيارته لمنشأة تصنيع صواريخ شركة "سبيس إكس" بمنطقة بوكا تشيكا في تكساس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.



وقال الرئيس الإندونيسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة التي قام بها أمس السبت جاءت لمتابعة توجيهاته لوزير الاقتصاد "حتى نتمكن من الحديث مع ماسك فيما يتعلق بالاستثمار والتكنولوجيا والابتكار .. لذلك فأنا هنا الآن لمقابلة ماسك شخصيًًا لمناقشة تعاوننا المستقبلي (المحتمل)".



ودعا الرئيس الإندونيسي مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" بلاده، والذي شكره بدوره على الدعوة وقال إنه يأمل أن يزور إندونيسيا في نوفمبر 2022.



وأضاف أنه مهتم حقًا بالاستثمار في إندونيسيا التي تتمتع بإمكانيات كبيرة ومتنوعة ، أهمها التعداد السكاني الكبير والمستمر في النمو، مشيرًًا إلى أن شركتيه ستستكشفان آفاق التعاون مع البلاد.



واختتم الرئيس الإندونيسي في وقت سابق اليوم زيارة استمرت 5 أيام إلى الولايات المتحدة، شارك خلالها في القمة الاستثنائية بين رابطة آسيان والولايات المتحدة، وتوجه إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.