الدفاع البريطانية: روسيا فشلت فى تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة خلال أبريل الماضى

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعي،" أن الهجوم الروسي في منطقة دونباس شرق أوكرانيا فقد زخمه، وتأخر بشكل كبير عن موعده المحدد، وأنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تُسرّع روسيا من تقدمها خلال الثلاثين يوما المقبلة".