اليوم السابع
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الدفاع البريطانية: روسيا فشلت فى تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة خلال أبريل الماضى

الأحد، 15 مايو 2022 12:44 م
الدفاع البريطانية: روسيا فشلت فى تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة خلال أبريل الماضى الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد،" إنه على الرغم من التقدم الروسي على نطاق محدود في أوكرانيا، فإن موسكو فشلت في تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة خلال شهر أبريل الماضي مع استمرار مستويات الاستنزاف العالية".

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعي،" أن الهجوم الروسي في منطقة دونباس شرق أوكرانيا فقد زخمه، وتأخر بشكل كبير عن موعده المحدد، وأنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تُسرّع روسيا من تقدمها خلال الثلاثين يوما المقبلة".

 


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