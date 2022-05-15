استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايوان، سجلت السلطات الصحية 64 ألفا و41 إصابة و40 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 687 ألفا و601 مصابا والوفيات إلى 1049 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و130 إصابة جديدة و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و33 ألفا و756 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 909 حالات وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 آلاف و736 إصابة جديدة و54 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و316 ألفا و769 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و421 وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 5 آلاف و47 إصابة جديدة و107 حالات وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 18 ألفا و255 ألفا و337 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 377 ألفا و571 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و 555 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و205 آلاف و380 إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 18 ألفا و296 حالة وفاة.

وسجلت الهند 2858 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و119 ألفا و112 حالة. وتم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و201 حالة.

وسجلت رومانيا 520 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و902 ألفا و790 مصابا والوفيات إلى 65 ألفا و606 حالات.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 470 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و915 ألفا و703 إصابات. ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بالفيروس لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 40 ألفا و245 حالة وفاة.

وسجلت بولندا 434 إصابة ووفاة 21 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و3 آلاف و297 مصابا والوفيات إلى 116 ألفا و207 حالات.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 335 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و786 ألفا و914 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و28 حالة وفاة.