اليوم السابع
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أوبزرفر: توقعات بارتفاع التضخم 9% لشهر أبريل في بريطانيا وتحذير من الركود

الأحد، 15 مايو 2022 02:44 م
أوبزرفر: توقعات بارتفاع التضخم 9% لشهر أبريل في بريطانيا وتحذير من الركود بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن الركود يلوح في الأفق في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تستشعر الأسر البريطانية المزيد من الضغوط خلال الأسبوع الجارى، عند الكشف عن أرقام التضخم الرسمية التي تعكس مدى سرعة ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يتوقع الاقتصاديون قفزة من 7٪ في مارس إلى 9.1٪ في أبريل.

 

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان الخبراء على حق ، فسيكون مؤشر أسعار المستهلك عند أعلى مستوى له منذ عام 1990 ، عندما كانت المملكة المتحدة تكافح مع واحدة من أسوأ فترات الركود العقاري في فترة ما بعد الحرب والركود الكامل.

 

وأضافت الصحيفة أنه مع استقرار سعر البنزين الخالي من الرصاص بين 1.60 جنيه إسترليني و 1.70 جنيه إسترليني في الشهر الماضي ، إلا أن فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع بشكل كبير.

 

وقال جيمس نايتلي وجيمس سميث ، الاقتصاديان في ING ، إن الارتفاع على أساس شهري سيعكس قفزة بنسبة 54 ٪ في فواتير الغاز والكهرباء المنزلية منذ بداية أبريل ، بعد رفع منظم Ofgem سقف أسعار الطاقة.

 

وتوقع بنك إنجلترا ، أن ينعكس ارتفاع تكاليف الطاقة على ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10٪ بعد الصيف.

 

سيتم نشر بيانات سوق العمل يوم الثلاثاء ، قبل يوم واحد من نشر أرقام التضخم.

 

وكان حذر خبراء من أن الاقتصاد البريطاني في خطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات، حيث يؤدى التضخم المرتفع إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.

 

 

 

 

 


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الازمة الأوكرانية

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الغاز الروسى


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