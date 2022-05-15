أمريكا: سلمنا أوكرانيا دفعة جديدة من مدافع "هاوتزر أم 777" من عيار 155 ملم

كتب أحمد عرفة

أعلنت السفارة الأمريكية فى كييف عن تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من مدافع "هاوتزر أم 777" من عيار 155 ملم، ليصل مجموع هذه المدافع التي تم تسليمها لكييف إلى 89، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت السفارة الأمريكية فى كييف أن هذه الدفعة هي جزء من حزمة مساعدات بقيمة 800 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن جميع مدافع "الهاوتزر" الـ90 التي تعهدت الولايات المتحدة بإرسالها إلى أوكرانيا تسلمتها كييف إلا مدفعا واحدا.

ولفتت السفارة الأمريكية فى كييف إلى أنه تم نشر العديد من هذه المدافع على الخطوط الأمامية.