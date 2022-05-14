مخاطر فقدان الوزن.. هل الإفراط فى ممارسة الرياضة يتسبب فى نوبات قلبية؟

في أوقات سابقة كنا نادرا ما نرى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب أي شخص يقل عمره عن 40 عامًا، ولكن الآن ، واحد من كل خمسة مرضى يعاني من النوبات القلبية يقع في الفئة الأأقل من 40!"
يحذر الأطباء وفقا لشبكة تايمز ناو نيوز" timesnownews"، من أنه إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري ، فمن المرجح أن يموت بأمراض القلب مرتين إلى أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من حالة السكر في الدم هذه
يؤدي ارتفاع السكر في الدم غير المنضبط إلى إتلاف الأوعية الدموية ويزيد من فرص تراكم الدهون في شرايين الشخص، كما يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني مرضى السكري أيضًا من حالات صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في الشريان التاجي، بما في ذلك النوبات القلبية.
السمنة ونمط الحياة المستقرة وقلة التمارين وقلة النوم السليم والتدخين هي عوامل أخرى في نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية.
لكن هل تعلم أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أيضًا أن يجعل المرء عرضة للإصابة بنوبات قلبية؟
هنا شرح حول كيف يمكن للمرء أن تكون ممارسة الرياضة له طريق نحو مرض القلب:
- بينما تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا للجميع إلا أن هناك حدًا لممارستها.
- يوصى بممارسة التمارين المعتدلة (أقل من 5 ساعات / الأسبوع) ورفع مستوى جلسات التمرين تدريجيًا للجميع
- أي نوع من التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب لديك بما يتجاوز 80 % من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب (220 ناقص العمر) يكون ضارًا خاصة إذا تم القيام به لفترة أطول.
- لا يُنصح أي شخص بممارسة التمارين الشاقة لأكثر من ساعة في اليوم.
- من الناحية المثالية ، للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية الثقيلة ويحاولون إنقاص الوزن ، يوصى باستشارة الطبيب والخضوع لفحص روتيني مع اختبار الإجهاد.
- لا تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة والإفراط في التدريبات التي تتجاوز قدرة المرء، فالجميع ليسوا نفس الشيء جسديا.
- تكمن المشكلة في التمارين الشديدة للغاية ، وليس التمارين المعتدلة.
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