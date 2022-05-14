مخاطر فقدان الوزن.. هل الإفراط فى ممارسة الرياضة يتسبب فى نوبات قلبية؟

كتبت إيناس البنا

في أوقات سابقة كنا نادرا ما نرى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب أي شخص يقل عمره عن 40 عامًا، ولكن الآن ، واحد من كل خمسة مرضى يعاني من النوبات القلبية يقع في الفئة الأأقل من 40!"

يحذر الأطباء وفقا لشبكة تايمز ناو نيوز" timesnownews"، من أنه إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري ، فمن المرجح أن يموت بأمراض القلب مرتين إلى أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من حالة السكر في الدم هذه

يؤدي ارتفاع السكر في الدم غير المنضبط إلى إتلاف الأوعية الدموية ويزيد من فرص تراكم الدهون في شرايين الشخص، كما يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني مرضى السكري أيضًا من حالات صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في الشريان التاجي، بما في ذلك النوبات القلبية.

السمنة ونمط الحياة المستقرة وقلة التمارين وقلة النوم السليم والتدخين هي عوامل أخرى في نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية.

لكن هل تعلم أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أيضًا أن يجعل المرء عرضة للإصابة بنوبات قلبية؟



هنا شرح حول كيف يمكن للمرء أن تكون ممارسة الرياضة له طريق نحو مرض القلب: