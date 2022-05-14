اليوم السابع
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فى الطقس الحار.. أطعمة تقوي مناعتك وترطب جسمك

السبت، 14 مايو 2022 09:00 ص
فى الطقس الحار.. أطعمة تقوي مناعتك وترطب جسمك الحفاظ علي ترطيب الجسم
فاطمة ياسر

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مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، نقدم بعض الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، وترطب الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي. 

-البرتقال والليمون: 

الفواكه الحمضية تعد من الفواكه الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تناولها يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضا ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

-الكيوي: 

يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي من دورها تقوية المناعة، وترطيب الجسم، ومنها  فيتامين سي، وحمض الفوليك والحديد، والبوتاسيوم.

-البروكلي: 

يعد من الخضراوات المفيدة والمهمة للجسم، حيث إنه يحتوي علي فيتامين أ وسي، والألياف، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة وأيضا ترطيب الجسم. 

-الفلفل الألوان: 

يحتوي علي فيتامين سي وأ، ومضادات الأكسدة، فتناوله يحمي الجسم من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية كالإلتهابات والإصابة بالفيروسيات، ولذا فتناولك له يقوي الجهاز المناعي.

-الماء: 

بكل تأكيد الماء لها العديد من الخصائص المهمة للجسم، والتي تحميه من الإصابة بالجفاف، ويعد من أهم العناصر الغذائية المهمة في ترطيب الجسم.
 

موجة الحر

ترطيب الجسم

الحفاظ علي ترطيب الجسم


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