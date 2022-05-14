فى الطقس الحار.. أطعمة تقوي مناعتك وترطب جسمك

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، نقدم بعض الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، وترطب الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.
الحفاظ علي ترطيب الجسم
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