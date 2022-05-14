فى الطقس الحار.. أطعمة تقوي مناعتك وترطب جسمك

فاطمة ياسر

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ، نقدم بعض الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، وترطب الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.