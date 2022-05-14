ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الصفحة الشخصية لميدفيديف عبر موقع التواصل الاجتماعي /تيليجرام/، إن" دول مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات وعدم تزويدها بالمساعدات العسكرية، وهذا يعد استمرارا للتدخل المباشر في شؤون الصين وتلميحا بإمكانية فرض عقوبات عليها بحال قامت بشيء ما من هذا القبيل".



وأشار إلى أن روسيا لا تهتم إذا كانت التغييرات على حدود أوكرانيا تعترف بها دول مجموعة السبع أم لا .. قائلا إن "المهم فقط هو رأي الناس الذين يعيشون على هذه الأراضي ولا تنسوا ما حصل في كوسوفو، أيها الأصدقاء الغربيون".