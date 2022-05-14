اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، قرارات دول مجموعة السبع (G7) تدخلا سافرا فى شئون الصين، واستمرارا للحرب غير المعلنة ضد روسيا.
ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الصفحة الشخصية لميدفيديف عبر موقع التواصل الاجتماعي /تيليجرام/، إن" دول مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات وعدم تزويدها بالمساعدات العسكرية، وهذا يعد استمرارا للتدخل المباشر في شؤون الصين وتلميحا بإمكانية فرض عقوبات عليها بحال قامت بشيء ما من هذا القبيل".
وأشار إلى أن روسيا لا تهتم إذا كانت التغييرات على حدود أوكرانيا تعترف بها دول مجموعة السبع أم لا .. قائلا إن "المهم فقط هو رأي الناس الذين يعيشون على هذه الأراضي ولا تنسوا ما حصل في كوسوفو، أيها الأصدقاء الغربيون".
من ناحية أخرى، كشف رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة زيتومير الأوكرانية فيتالي بونيشكو، اليوم السبت، أن 86% من جميع المنشآت التي تضررت جراء قصف القوات الروسية للمنطة، هي من المباني السكنية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى في منطقة زيتومير، 86% من المباني السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير في شمال المنطقة، وتحديداً في منطقة كوروستين."
وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسي.
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