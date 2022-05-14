ونقلت صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية عن بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، عقب اجتماعه مع المجلس لمراجعة الإجراءات الصحية الحالية المتعلقة بكورونا، القول: "ندعو الأشخاص لارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة، وضرورة إجراء الفحوصات بشكل متكرر لاحتواء الفيروس".



وشدد البيان على أنه يجب تطعيم المواطنين والمقيمين في رواندا بشكل كامل، بجرعتين من اللقاح وجرعة ثالثة معززة بعد ثلاثة أشهر.



وكانت رواندا قد اتخذت قرارات إغلاق متعددة ووضعت تدابير وقائية صارمة منذ عامين لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومكافحته، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المختلفة للفيروس التي اندلعت من وقت لآخر؛ وقد سمحت الاستجابة الفعالة للوباء بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية قي الدولة تدريجيًا؛ مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد منذ عام 2021.



وحتى يوم أمس، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 9 ملايين و28 ألفا و849 شخصًا والجرعة الثانية 8 ملايين و494 ألفًا و713 شخصًا، بينما تم إعطاء 4 ملايين و371 ألفا و568 شخصًا حقنة معززة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.