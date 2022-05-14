تعرف على أسباب سيولة الدم.. منها انخفاض إنتاج الصفائح الدموية

كتبت نهير عبد النبى

يعاني بعض الناس من سيولة الدم تعني الحالة أن لديهم عددًا قليلاً جدًا من الصفائح الدموية، وهو جزء من الدم يساعد على تجلط الدم، ويعانى مرضى سيولة الدم من النزيف والكدمات دائما.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن في المجموع ، يتكون الدم من أربعة مكونات رئيسية: البلازما وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وتشكل الصفائح الدموية 1-2٪ من الدم وتساعده على التجلط، ويعرف الدم الرقيق باسم قلة الصفيحات وينتج عن انخفاض عدد الصفائح الدموية.

يمكن لاختبار CBC تشخيص سيولة الدم، تتكون الصفائح الدموية في الطحال بمجرد تكوين الصفائح الدموية، يكون لها عمر قصير يتراوح بين 7 و10 أيام.

وترجع سيولة الدم يرجع إلى قلة عدد الصفائح الدموية قد تتسبب مجموعة من العوامل في انخفاض عدد الصفائح الدموية ، بما في ذلك ما يلي:

-انخفاض إنتاج الصفائح الدموية



قد تؤدي العدوى الفيروسية ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد C أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو فيروس Epstein-Barr إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية.

يمكن أن تؤثر اضطرابات نخاع العظام ، مثل اللوكيميا والورم الليمفاوي ، أيضًا على عدد الصفائح الدموية التي يتم إنتاجها.





-الأدوية



يتناول بعض الأشخاص أدوية مسيلة للدم لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

-اضطرابات الطحال



ينتج الطحال الصفائح الدموية ، لذلك يمكن أن تسبب مشاكل الطحال الدم الرقيق، و تشمل الحالات التي تؤثر على الطحال ما يلي:

-تضخم الطحال



فرط الطحال ، والذي قد يتسبب في احتباس الصفائح الدموية في الطحال.





-زيادة تفكك الصفائح الدموية



يمكن أن تؤدي بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، إلى زيادة عدد الصفائح الدموية التي يتم تدميرها إذا لم يتم تصنيع الصفائح الدموية الجديدة بالسرعة الكافية ، فقد يعاني الشخص من نقص في الدم.

-مرض الكبد المزمن (CLD)



يخفض CLD مستويات الثرومبوبويتين ، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز إنتاج الصفائح الدموية يقلل انخفاض مستويات الثرومبوبويتين من معدل إنتاج الصفائح الدموية.