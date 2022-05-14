بريطانيا تعتزم إرسال 50 مهاجرا لرواندا ضمن سياسة إعادة التوطين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم إعلام 50 طالب لجوء بأنهم سيكونون من أوائل الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى رواندا، في إطار سياسة إعادة التوطين المثيرة للجدل للحكومة البريطانية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم السبت أنه بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي، فإنه سيتم إرسال الأشخاص الذين يعتبرون دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا على متن قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي من فرنسا، إلى رواندا حيث سيتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.

يشار إلى أن هذا الإجراء قد أثار انتقادا واسعا من جانب أحزاب المعارضة والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الرموز العامة مثل أسقف كانتربري، فجميعهم يشككون في أخلاقية البرنامج ومشروعيته وفعاليته وتكلفته.