المستشار النمساوى يفوز برئاسة حزب الشعب

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب والذي عقد في مدينة جراتس النمساوية، اليوم/السبت/، بحضور الوزراء وقيادات الحزب وبعض حكام الولايات.



وتوجه فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي بخالص التهاني إلى نيهمر، موضحا أن هذه النتيجة تظهر ثقة الحزب والبلاد في قدرات المستشار الفيدرالي.



وكان نيهمر قد تولى رئاسة الحزب والحكومة بعد استقالة المستشار السابق سباستيان كورتس، وعقب تولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج رئاسة الحكومة مؤقتا لمدة شهرين وقد تعرض لعدة أزمات أبرزها فشله في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا واستقالة وزيرتي الزراعة والاقتصاد التابعتين لحزبه قبل عدة أيام.