المستشار النمساوى يفوز برئاسة حزب الشعب

فاز المستشار النمساوى كارل نيهمر، بثقة المؤتمر العام لحزب الشعب، وهو أكبر الأحزاب النمساوية، وقائد الائتلاف الحكومي.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب والذي عقد في مدينة جراتس النمساوية، اليوم/السبت/، بحضور الوزراء وقيادات الحزب وبعض حكام الولايات.
وتوجه فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي بخالص التهاني إلى نيهمر، موضحا أن هذه النتيجة تظهر ثقة الحزب والبلاد في قدرات المستشار الفيدرالي.
وكان نيهمر قد تولى رئاسة الحزب والحكومة بعد استقالة المستشار السابق سباستيان كورتس، وعقب تولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج رئاسة الحكومة مؤقتا لمدة شهرين وقد تعرض لعدة أزمات أبرزها فشله في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا واستقالة وزيرتي الزراعة والاقتصاد التابعتين لحزبه قبل عدة أيام.
يذكرأن، أعلن المستشار النمساوى كارل نيهمر، عن تعيين مارتن كوشر فى منصب وزير الاقتصاد إضافة إلى منصبه كوزير للعمل بعد دمج الوزارتين، وتعيين نوربرت توتشنيج رئيس اتحاد المزارعين السابق في منصب وزير الزراعة.
وقال نيهمر - في مؤتمر صحفى ، أن التغيير الحكومي جاء عقب استقالة وزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك وووزيرة الزراعة والسياحة إليزابيث كوستينجر.
وأوضح أنه تم تعيين سوزان كراوس وينكلر في منصب وزير دولة لشئون السياحة تحت إشراف وزير الاقتصاد، وقد كانت تشغل منصب رئيسة جمعية صناعة الفنادق في غرفة التجارة.
وأكد نيهمر أن الحكومة سوف تعمل على مواجهة التحديات الدولية الراهنة بكل قوة خاصة توفير مصادر الطاقة المتجددة وحماية البيئة وتنمية الزراعة التي يعتمد عليها الاقتصاد النمساوي وتشكل حاضره ومستقبله.
ولفت المستشار إلى أن وزيرة الدولة الجديدة لشئون السياحة سوزان كراوس وينكلر لديها مهمة صعبة للتغلب على أزمة السياحة والتي عانت كثيرًا في السنوات الأخيرة بسبب الإغلاق الناجم عن الوباء.. مشيرا إلى أن الوزراء الجدد سوف يؤدون هذا الأسبوع اليمين الدستورية أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين.
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