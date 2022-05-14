ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدبلوماسيين الأوكرانيين أعربوا عن شكرهم "للأصدقاء الأجانب" على دعمهم، معربين عن أملهم في عودة جميع البعثات الأجنبية الأخرى إلى العاصمة قريبًا.



وكان آخر السفارات التي استأنفت أعمالها في كييف هي السفارة الرومانية التي بدأت أنشطتها اليوم.



وفي السياق، نقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية في أوكرانيا قولها - على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا اليوم في كييف لأول مرة منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



ونشرت السفارة - أيضا - صورة من الاجتماع الذي حضره السفيرة البريطانية ميليندا سيمونز والقائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستينا كوين والسفيرة الألمانية أنكا فيلدجوسن ونائب السفير الفرنسي برونو كوسانيل.