إصابات جراء تحطم طائرة خفيفة على جسر فى ميامى الأمريكية

كتب محمد جمال

تحطمت طائرة خفيفة على جسر فى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، ونقل شخصان على الأقل إلى المستشفى جراء الحادث.

وحسب قناة "NBC" التلفزيونية، فإنه عند سقوط الطائرة على جسر شمال ميامي بيتش، اصطدمت بإحدى السيارات ثم اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور على الجسر.

ووفقا للقناة فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم يتم الإعلان عن مدى خطورة حالتهم.

يذكرأن، لقى قائد طائرة خفيفة مصرعه بعد تحطم طائرته فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت الشرطة، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار كونابارابران، نحو 500 كيلومتر شمال غرب سيدنى، حسبما نقلت "العين" الإخبارية.

وأضافت الشرطة أن أحد المواطنين حاول مساعدة الطيار والراكب الوحيد، وأخرجه من الطائرة وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول الشرطة والمسعفين.

ومع ذلك، توفى الرجل، 57 عاما، والذى لم يتم التعرف عليه بعد ، فى مكان الحادث.

وجرى إبلاغ الشرطة بأن الطائرة الخفيفة من طراز "سيسنا 172" غادرت المطار نفسه في وقت سابق .

ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في أسباب الحادث.