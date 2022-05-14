اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مايو 2022 04:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المبانى السكنية فى منطقة زيتومير

السبت، 14 مايو 2022 07:01 م
أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المبانى السكنية فى منطقة زيتومير الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشف رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة زيتومير الأوكرانية فيتالي بونيشكو، اليوم /السبت/، أن 86% من جميع المنشآت التي تضررت جراء قصف القوات الروسية للمنطة، هي من المباني السكنية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى في منطقة زيتومير، 86% من المباني السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير في شمال المنطقة، وتحديداً في منطقة كوروستين."


وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسي.

يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم /السبت/ أن 38 بعثة أجنبية استأنفت عملها في كييف؛ مضيفا أن هذا يعد دليلا آخرا على أن الشركاء يؤمنون بانتصار ومستقبل وآفاق أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدبلوماسيين الأوكرانيين أعربوا عن شكرهم "للأصدقاء الأجانب" على دعمهم، معربين عن أملهم في عودة جميع البعثات الأجنبية الأخرى إلى العاصمة قريبًا.


وكان آخر السفارات التي استأنفت أعمالها في كييف هي السفارة الرومانية التي بدأت أنشطتها اليوم.


وفي السياق، نقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية في أوكرانيا قولها - على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا اليوم في كييف لأول مرة منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.


ونشرت السفارة - أيضا - صورة من الاجتماع الذي حضره السفيرة البريطانية ميليندا سيمونز والقائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستينا كوين والسفيرة الألمانية أنكا فيلدجوسن ونائب السفير الفرنسي برونو كوسانيل.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

"البنتاجون": روسيا لديها 105 كتائب قتالية داخل أوكرانيا

السبت، 14 مايو 2022 11:21 ص

سيناتور أمريكي: لا يمكن أن يكون إفلاسنا ثمن نجاح أوكرانيا

السبت، 14 مايو 2022 05:13 ص

أزمة القمح تهدد العالم بمجاعة بسبب حرب أوكرانيا.. توقعات بانخفاض الاحتياطى العالمى نحو 267 مليون طن.. وإيطاليا: حظر تصدير قمح كييف يزعزع الاستقرار.. واقتراح بإلغاء قيود الشراء من أمريكا اللاتينية

السبت، 14 مايو 2022 02:00 ص

أوكرانيا حاولت الانفصال عن روسيا منذ قرن.. اعرف جذور الصراع التاريخى

السبت، 14 مايو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة