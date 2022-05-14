أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المبانى السكنية فى منطقة زيتومير

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى في منطقة زيتومير، 86% من المباني السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير في شمال المنطقة، وتحديداً في منطقة كوروستين."



وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسي.