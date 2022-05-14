أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المبانى السكنية فى منطقة زيتومير

كشف رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة زيتومير الأوكرانية فيتالي بونيشكو، اليوم /السبت/، أن 86% من جميع المنشآت التي تضررت جراء قصف القوات الروسية للمنطة، هي من المباني السكنية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى في منطقة زيتومير، 86% من المباني السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير في شمال المنطقة، وتحديداً في منطقة كوروستين."
وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسي.
يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم /السبت/ أن 38 بعثة أجنبية استأنفت عملها في كييف؛ مضيفا أن هذا يعد دليلا آخرا على أن الشركاء يؤمنون بانتصار ومستقبل وآفاق أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدبلوماسيين الأوكرانيين أعربوا عن شكرهم "للأصدقاء الأجانب" على دعمهم، معربين عن أملهم في عودة جميع البعثات الأجنبية الأخرى إلى العاصمة قريبًا.
وكان آخر السفارات التي استأنفت أعمالها في كييف هي السفارة الرومانية التي بدأت أنشطتها اليوم.
وفي السياق، نقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية في أوكرانيا قولها - على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا اليوم في كييف لأول مرة منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
ونشرت السفارة - أيضا - صورة من الاجتماع الذي حضره السفيرة البريطانية ميليندا سيمونز والقائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستينا كوين والسفيرة الألمانية أنكا فيلدجوسن ونائب السفير الفرنسي برونو كوسانيل.
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