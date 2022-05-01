مقتل تاجر وإصابة جزار فى مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 3 جزارين أشقاء و4 تجار سمك أشقاء بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن مقتل تاجر سمك وإصابة جزار، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين تشاجر 3 أشقاء جزارين، مع 4 أشقاء تجار سمك بالأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة زوجة أحد التجار، مما أسفر عن مقتل واحد من الأشقاء الأربعة، وإصابة جزار.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.