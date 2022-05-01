مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بقنا

لقى شاب مصرعه، وأصيب 5 آخرين، فى 3 حوادث بمركزى قوص ونجع حمادى بقنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع يوسف عباس عبد القادر، 30 عاما، فى حادث انقلاب دراجة بخارية، على محور الشهيد باسم فكرى ناحية مركز قوص، جنوبى محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بجوار ميناء مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، حيث أسفر الحادث عن إصابة إصابة الأمير محمد معوض، 46 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وطفلته إسراء الأمير محمود معوض، 10 أعوام، باشتباه كسر بالرجل اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أمين مصطفى،26 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وفى الحمدية بنجع حمادى تلقى مدير أمن قنا إخطارًا، بإصابة كرم أحمد محمد، 47 عاما، باشتباه كسر بالرجل اليسرى، وطفله أحمد 10 أعوام، فى انقلاب تروسيكل بجوار كوبرى الحمدية، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.