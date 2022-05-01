قواعد حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية ومواعيدها حتى 11 مايو.. التفاصيل

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن القطارات الإضافة التي بدء الدفع بها بمناسبة عيد الفطر المبارك لتعمل بجانب ال قطارات المدرجة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ القطارات الإضافية مستمر تشغيلها حتى 11 مايو المقبل.

2ـ السكة الحديد حددت تشغيل 116 قطارا إضافيا خلال فترة عيد الفطر.

3ـ القطارات الإضافية روسية جديدة بالكامل وتخدم خط الصعيد.

4ـ القطارات الإضافية تشمل عدد 64 قطار إضافيا مكيف وعدد 52 قطار تهوية ديناميكية.

5ـ القطارات الإضافية يتم حجز تذاكرها قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.

6ـ قواعد حجز القطارات الإضافية تشمل صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

7ـ القطارات الإضافية تشمل:

أولا: تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من اليوم حتى 11 مايو 2022 بعدد (4) قطارات درجة ثالثة مكيفة يوميا بالإضافة إلى قطارين درجة ثالثة أخرين يقومان برحلتين خلال هذه الفترة وهي كالتالى:

ـ قطار 1938 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو 2022.

ـ قطار 1939 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 1942 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 1943 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022 .

ـ قطار 1940 الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية 17:20 يعمل يومى28 و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022 .

ـ قطار 1941 أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

ـ قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 2203 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 2204 تهويه ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28 /4/2022 إلى ليلة11 /5/2022.

ـ قطار 2205 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.