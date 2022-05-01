صور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم الدورة الرمضانية بحضور أحمد الكاس

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، فعاليات الدورة الرمضانية الأولى وتكريم الفريق الفائز ومنحه كأس البطولة وكما تم تكريم الفريق الحاصل على المركز الثانى، وذلك بحضور الكابتن أحمد الكاس نجم نادى الزمالك الأسبق وأعضاء مجلس النقابة.

كما أقيمت مباراة ختامية اشترك فيها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والكابتن أحمد الكاس وشباب المهندسين. وهنأ الكابتن أحمد الكاس، نجم نادى الزمالك الاسبق، الفريق الفائز بكأس البطولة والأداء المميز لشباب المهندسين فى كرة القدم متمنيا لهم كل التوفيق. وقال إن ممارسة النشاط الرياضى من أهم الأنشطة التى من الممكن تنظيمها، مؤكدا إنه على استعداد تام لدعم شباب المهندسين رياضيا وتشجيعهم فى كافة المباريات.

وقال المهندس محمد قبيصى، رئيس لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الدورة الرمضانية الأولى حققت نجاح كبير وتفاعل بين المهندسين خلال شهر رمضان وهى دفعة قوية لأولى فاعليات لجنة الشباب فى المجلس المنتخب الجديد. وأضاف أنه ستكون هناك فعاليات مختلفة تهم قطاع كبير لشباب المهندسين وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة مطالبا بالاشتراك فيها والتفاعل معها.

وقال المهندس أحمد محمود، عضو مجلس نقابة المهندسين و منسق الدورة الرمضانية، إن الدورة الرمضانية اشترك فيها عدد كبير من شباب المهندسين وحققت نجاح كبير فى أولى فعاليات لجنة الشباب.

وأضاف أن إمكانيات كافة الفرق الرياضية المشتركة مميزة بشهادة المتخصصين وسيتم مناقشة تنظيم فعاليات رياضية خلال الفترة القادمة باسم نقابة المهندسين بالإسكندرية.