زيارة استثنائية اليوم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

تقرر منح النزلاء زيارة استثنائية اليوم الأحد، وتستكمل بعد انتهاء اجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

ويأتى ذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.