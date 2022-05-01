تدرج فى الطعام.. باحثة بالقومى للبحوث تكشف النظام الغذائى الصحى بعد رمضان

كتب محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة دينا مصطفى محمد باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز حول العودة إلى النظام الغذائى الصحى بعد انقضاء شهر رمضان . وأوضحت الباحثة ، أنه من المهم جدا للصحه وجسم الانسان العودة تدريجياً إلى النظام الغذائى العادى بعد رمضان، وعدم المبالغة بالطعام من حيث الكمية والنوعية. حيث يتبع الصائمون خلال أيام رمضان نظاما غذائيا يختلف فى التوقيت والنوعية عنه فى الأيام الأخرى، لمدة شهر كامل حيث يؤدى تغيير النمط الغذائى إلى حدوث بعض الاضطرابات المعويه حتى يتعود الجهاز الهضمى من جديد على العوده إلى طبيعته ولذلك يجب التدرج فى الطعام للعوده مرة أخرى إلى النظام الغذائى الطبيعى بدون حدوث مشاكل. وتناولت النشرة كيفيه التدرج فى الطعام والعوده للنمط الغذائى الطبيعى خلال أيام العيد ، مؤكدة بعد انقضاء الشهر الكريم يجب التدرج فى الطعام حتى يعود الجهاز الهضمى لطبيعته وذلك باتباع ما يلي:

- لا نأكل الكحك صباحا على معده خاويه حتى لا تصاب بالحموضه وعسر الهضم بل يجب أن نفطر افطار خفيف مثل شريحة خبر وجبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعه أو ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي لاتزيد عن خمس قطع صغيره، كما يحب استخدام الاطباق الصغيره جدا والتي لا تأخذ اكتر من هذا العدد ولانضع الكحك على السفره في المتناول حتى لانأكل منه كثيرا بدون وعي.

- يراعى ان تكون وجبة الغذاء صحيه وقليلة الدسم وخفيفه وتحتوي على طبق السلطه لاهميته في الحصول على الالياف التي تساعد في عمليه الاخراج وتباعد جزيئات الطعام في القناه الهضميه وايضا قيمتها العاليه في الحصول على الفيتامينات والاملاح المعدنيه الهامه للجسم.

- ممكن أن يكرر تناول نفس الخمس قطع من الكحك مره أخرى خلال اليوم بعد وجبة الغذاء بثلاث ساعات، على أن تكون وجبة العشاء زبادي وشريحة خبر وقطعة جبن صغيره.

- من المهم شرب الماء لترين على الاقل خلال اليوم.

- عدم تناول الحلويات الشرقيه في العيد والاكتفاء بحلو الكحك.

- الحرص على ممارسه رياضه خفيفه ولتكن المشي نص ساعه.