بفيتامين د والأوميجا 3 هتحمى نفسك من مرض السرطان

كتبت نهير عبد النبى

أكدت دراسة أن الجمع بين جرعة عالية من فيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وبرنامج تدريب رياضى بسيط فى المنزل قادر على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير عند البالغين ولدى كبار السن.

وحسب ما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشة فيلة" توصل باحثون فى المستشفى الجامعى فى زيورخ إلى نتائج هامة تتعلق بالوقاية من الإصابة بالسرطان ففى الدراسة التى شارك بها 2157 شخصًا، تمكن الباحثون من إثبات فائدة بعض الأمور للوقاية من السرطان لدى كبار السن.

فالسرطان يعتبر ثانى أكبر مسبب لوفيات كبار السن فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ومع تقدم المرء بالعمر، تزداد احتمالية الإصابة بالمرض.

مديرة ألفريق البحث، هايكه بيشوف فيراري، تقول إن الدراسات تؤكد أن فيتامين د يثبط نمو الخلايا السرطانية كما يمكن لأوميجا 3 أن يكبح تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.

والعامل الثالث المساعد على الوقاية من السرطان هو برنامج لرياضة القوة (أى تدريب العضلات بالأوزان أو بوزن الجسد نفسه) ووفقا للباحثين، فمن المعروف أن التمارين البدنية تعمل على تحسين وظائف المناعة وتقليل الالتهاب وهذا يساعد بدوره فى منع الإصابة بالسرطان.

الباحثون أجروا الدراسة على مواطنين من خمس دول أوروبية على مدار ثلاثة أعوام، وهى سويسرا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرتغال.

وفى ختام الدراسة وجد الباحثون أن لكل من الطرق الثلاث دورا فى خفض خطر الإصابة بالسرطان، ولكن الجمع بين ثلاثتها خلق مزايا تراكمية ذات فائدة أكبر، وأكد الباحثون أن ذلك أدى إلى انخفاض بنسبة 61 فى المئة فى احتمال الإصابة بالسرطان.