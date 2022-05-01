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"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو

الأحد، 01 مايو 2022 12:00 ص
"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الأحد صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.
 
كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 56500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي في إطار الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام لمدة 6 أشهر طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
 
 

التموين

السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

مقررات تموين شهر مايو

السلع التموينية

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