اعترافات عصابة سرقة هواتف المحمول فى عين شمس تقودهم للمحاكمة

أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة المواطنين فى منطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية توك توك.

وأضاف المتهمون فى التحقيقات، أنهم نفذوا 8 حوادث سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف، وبيع حصيلة المسروقات لأحد التجار،لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدمة فى ارتكاب العديد من حوادث السرقة وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.