إصابة 8 فى حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى أسوان القاهرة قبل قليل وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام وتم الدفع بقوات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج ووجود مصابين وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد موسى القاضي رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بناحية قرية شطوره دائرة مركز طهطا نتج عن الحادث إصابة لبنى . ع . ا 30 سنة بكسر بعظام الوجه وكدمة أسفل العين وندى. أ . ا 10 سنوات جرح رضى متهتك بالجيهة ومحمود . ا . ا 7 سنوات كدمة بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وهانى. أ . ا 9 سنوات جرح رضى متهتك بالجهة، وياسين . م . م 30 سنة سحجات وكدمات بالوجه وكسر بالساق اليمنى، وأسماء . ا . أ 35 سنة جرح رضى بفروة الرأس، وخلود . ا . م 19 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء . ا . إ 23 سنة يحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان التصادم وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.