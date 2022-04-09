18 أبريل.. أولى جلسات لص الهواتف في حلوان

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، بجلسة 18 أبريل الجاري، أولى جلسات محاكمة سائق توك توك، لاتهامه بجريمة سرقة هاتف محمول مواطنين بالإكراه بحلوان .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرق المنقول المبين وصفا وهى الهاتف المحمول والمملوك للمجنى عليهم بطريق الإكراه، بأن باغت المتهم المجنى عليها الأولى و المجنى عليها الثانية بقيادة الدراجة البخارية ملكه، وقام بخطف الهواتف المحمولة، إلا أن المجنى عليهن حاولوا التثبث به، ما ألحق بهن الأذى نتيجة فرار المتهم بالدراجة البخارية وسحلهن بالطريق العام.