16 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمة بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل بحلوان

كتب ـ أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، جلسة 16 أبريل الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة متهمة إحداث عاهة مستديمة لأخرى في عينها بمنطقة حلوان.

وأسندت النيابة للمتهمة، تهمة إحداث جرح بالمجني عليها عمداً بأن سددت لها ضربة باستخدام الأداة حوزتها محل الاتهام الثاني، فاستقرت في عينها اليمنى، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد الإبصار النافع للعين اليمنى وتقدر نسبتها بـ35% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمة تهمة حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" دون مسوغ قانوني.

وشهدت المجني عليها، أنه على إثر مشاداة كلامية بين أنسابها ألقت صوبها المتهمة حجرا استقر في عينها اليمنى، فأحدثت به جروحا نشأ من جرائها عاهة مستديمة فقد إبصار العين اليمنى.

وشهد رئيس مباحث قسم حلوان، أن تحرياته السرية توصلت أنه على إثر مشادة كلامبية نشبت بين المجني عليها والمتهمة، تعدت المتهمة على المجني عليها بأن ألقت صوبها حجرا استقر في عينها اليمنى فأحدث بها جروحا كما ورد بالتقرير الطبي.