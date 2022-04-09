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وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبد الله يغادر لألمانيا لإجراء عملية انزلاق غضروفي

السبت، 09 أبريل 2022 04:02 م
وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبد الله يغادر لألمانيا لإجراء عملية انزلاق غضروفي الملك عبدالله الثاني
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني، سيغادر أرض الوطن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وعملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وكان العاهل الأدني، يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى أرض الوطن.

 


وكالة الأنباء الأردنية

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انزلاق غضروفي

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