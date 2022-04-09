وزير السياحة يصل بورسعيد لمناقشة إعادة بناء المتحف القومي.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمناقشة عدد من الملفات من بينها الخطوات التنفيذية لإعادة بناء متحف بورسعيد القومي.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير السياحة فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهما لمناقشة عدد من الملفات خاصة ما يتعلق بالسياحة والآثار ومنها: إعادة بناء متحف بورسعيد القومى فى نفس موقعه القديم أمام ممشى ديليسبس السياحى المطل على المدخل الشمالى لقناة السويس، حيث تخضع أرض المتحف لـ3 جهات هي: وزارة الأثار وهيئة قناة السويس والمحافظة.

وأنشئ متحف بورسعيد القومى على مساحة 13 ألف متر مربع عام 1963 قبل أن يتوقف العمل به لمدة 13 عامًا منذ عام 1967 حتى 1980 بعد ضربه بصاروخين فى يوليو عام 1967 خلال النكسة، وجرى إعادة بناءه وافتتاحه بأعياد المحافظة بعيدها القومى فى ديسمبر عام 1986، ثم أُغلق عام 2009 لترميمه وإعادة تطويره إلا أن الشركة المنفذة وجدت عدم جدوى الترميم فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ولم يجرى البناء حتى اليوم، وكان يضم 9 آلاف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطي، وذلك قبل نقلها لمخازن الوزارة.



المحافظ ووزير السياحه

المحافظ يستقبل وزير السياحة

وزير السياحة والمحافظ

جانب من استقبال محافظ بورسعيد لوزير السياحة