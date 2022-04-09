وزير الدفاع الإيطالي يجدد التزام بلاده بالعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا

أ ش أ

جدّد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، التزام بلاده بالعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط والساحل، معتبرًا أنها أكثر أهمية بالنسبة لروما.

بحسب قناة 218 الليبية، جاء هذا عقب اجتماع غويريني مع نظيريه البريطاني بن والاس والتركي خلوصي أكار، في مدينة إسطنبول، والذي بحث أيضًا ملف الأزمة في أوكرانيا.

أضاف غويريني أن الأوضاع في أوكرانيا يجب ألا تشتت الانتباه عما وصفه بـ تهديدات محتملة لجنوب القارة الأوروبية.

أشار الوزير إلى ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة البحر المتوسط التي تكتسب أهمية مطلقة بالنسبة لإيطاليا، وهو ما يحتم عليها الاستمرار بالالتزام بالعمل على الحفاظ على استقرارها.