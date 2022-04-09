اليوم السابع
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وزير الخارجية التونسى: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها

السبت، 09 أبريل 2022 04:02 ص
وزير الخارجية التونسى: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى
وكالات

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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى إن "استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية"، مشيرا إلى "الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في حال تعثر محتمل للعملية السياسية بها".

جاء ذلك خلال حديثه إلى سفراء مجموعة السّبع، وهي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك"، الجمعة.

وتطرق الجرندي إلى "التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء"، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.


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